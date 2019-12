“Il caso Gianni Schicchi” sbarca in S. Girolamo

Se un avvocato di oggi incontrasse i personaggi e le vicende del Gianni Schcchi… E’ lo spunto che ispira il lavoro conclusivo Il caso Gianni Schicchi del laboratorio musicale e teatrale Firenze è come un albero fiorito in scena mercoledì (11 dicembre) nel teatro di San Girolamo alle 21.

Lo spettacolo, realizzato nell’ambito del progetto Ragazzi all’opera all’opera ragazzi, vede la partecipazione straordinaria del tenore Kentaro Kitaya e del baritono Massimo Dolfi. I testi sono di Loredana Bruno.

I giovani artisti che danno vita alla serata sono, ad eccezione dei due importanti nomi già citati, alunne e alunni della scuola media Da Vinci e del liceo musicale Passaglia di Lucca; la preparazione musicale è stata di Maria Bruno e Laura Giannelli. Il riadattamento e la regia sono di Loredana Bruno

I biglietti, gratuiti, sono reperibili alla biglietteria del Teatro del Giglio.

E’ uno dei momenti conclusivi del progetto Ragazzi all’opera, all’opera ragazzi! che ha visto tre scuole di Lucca mettersi in rete per presentare un progetto, ideato e coordinato dalla docente Linda Severi, in risposta ad un bando europeo Pon, progetto che è risultato poi uno dei primi in classifica.

Gli istituti comprensivi a indirizzo musicale Lucca 2 e Lucca 6 con il liceo artistico musicale Passaglia hanno collaborato in una serie di laboratori che prendono spunto dalla grande musica del Gianni Schicchi di Puccini, a cento anni dalla sua prima rappresentazione.

In questo caso la collaborazione tra ragazzi delle medie e del liceo Musicale ha consentito una vera verticalizzazione del curriculo musicale, mostrando le potenzialità formative del far musica assieme, affrontando i monumenti dell’espressione artistica.

Il progetto ha visto 21 laboratori con un filo rosso che li ha congiunti e una progettazione integrata che ha prodotto vari momenti di spettacolo: infatti molti dei moduli si sono conclusi con incontri aperti al pubblico che sempre ha apprezzato il lavoro dei giovani studenti.

Alcuni di queste realizzazioni sono poi inseriti come momenti didattici in eventi cittadini: gli allievi hanno contribuito all’animazione degli incontri domenicali al Puccini Museum Io gioco con Giacomo in un programma di attività per bambini e famiglie.