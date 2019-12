Quattro giorni di prove aperte al pubblico e poi il concerto con la prima e la settima sinfonia di Beethoven. Quattro giorni eccezionali, di condivisione e di musica con Ezio Bosso che sarà a Lucca dal 29 aprile al 3 maggio prossimi, ospite del Lucca Classica Music Festival per dirigere l’Orchestra sinfonica dell’Istituto superiore di studi musicali Luigi Boccherini nel concerto finale dell’edizione 2020 del Festival. Le novità sono state svelate oggi pomeriggio in un incontro al Desco.

In quei giorni, al Teatro del Giglio, tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19,30 il pubblico potrà assistere alla nascita e allo sviluppo dell’intesa tra orchestrali e direttore e avrà la possibilità di conoscere “dall’interno” il loro lavoro. Il tutto finalizzato al concerto di chiusura di Lucca Classica, che domenica 3 maggio alle 20, nello stesso Teatro, proporrà l’esecuzione delle due sinfonie di Beethoven.

Un’occasione imperdibile per seguire da vicino il percorso di costruzione di un grande concerto, accompagnati da un musicista molto amato, che sta facendo della condivisione e della divulgazione la sua missione. Negli ultimi anni, infatti, la formula delle prove aperte è divenuta per Bosso l’occasione per stare in contatto con il grande pubblico (pensiamo anche alla serata-evento di Rai3 Che storia è la musica, andata in onda lo scorso inverno) e far comprendere lo studio e la ricerca che stanno dietro alla concertazione. Il tutto con la carica umana, la cultura e l’ironia che caratterizzano il musicista e che lui stesso adopera con maestria per far avvicinare le persone alla grande musica, che Bosso definisce “libera” e non più “classica”.

Un tempo di prove aperte così lungo non è in programma per nessun altro concerto di Bosso nei prossimi mesi e il maestro commenta così la sua partecipazione:

Sono davvero molto felice di venire a Lucca per questo progetto che mi ha entusiasmato fin dall’inizio. Lucca Classica è una manifestazione perfettamente nelle mie corde, in linea con la mia visione della musica.

L’annuncio della presenza di Bosso è stato dato questo pomeriggio (7 dicembre) a Lucca dai promotori del Festival, in occasione della presentazione al pubblico del visual dell’edizione 2020, organizzato in occasione de Il Desco.

Lucca Classica Music Festival, promosso dall’Associazione Musicale Lucchese e dal Teatro del Giglio con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca come main sponsor, nel programma 2020 prevede – tra i tanti appuntamenti – anche percorsi dedicati a una serie di figure del mondo della musica e della cultura tra cui Giuseppe Ungaretti, Raffaello Sanzio, Gianni Rodari, Bruno Maderna e Ludwig van Beethoven. Appuntamenti che confermano la vocazione multidisciplinare e la visione umanistica di un festival che ricerca nella bellezza, nell’arte e nella musica gli strumenti per ricreare una società civile armoniosa.

Lucca Classica, intanto, si aggiudica due collaborazioni di grande prestigio che porteranno la manifestazione su Rai5 e Rai Cultura che si aggiungono alle mediapartnership con Bell’Italia, Gardenia e Rai Radio3.

Si rafforza anche il sostegno di privati e istituzioni dal territorio per una manifestazione che anno dopo anno si afferma sempre di più a livello nazionale e porta il nome di Lucca alla ribalta nel panorama culturale.

Gli sponsor “gold” che si affiancano alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sono Akeron, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar Toyota, Wolters Kluwer – Chh Tagetik e il gruppo Esedra; gli sponsor “silver” sono Acqua Silva, Banca del Monte di Lucca, Caffè Bonito, Cartografica Galeotti, Del Monte, Ego Wellness, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi, assicurazioni Generali, Guidi Gino, Hotel Ilaria, I gelati di Piero, Ldm Dentistry, Toscotec e Unicoop.

I biglietti per il concerto di Ezio Bosso con l’Orchestra del Boccherini saranno in vendita nella seconda metà del mese di dicembre alla biglietteria del teatro del Giglio (a breve ci sarà la comunicazione sull’apertura delle prevendite).

Questi i prezzi: primo settore 35 euro (ridotto 30 euro); secondo settore 25 euro (ridotto 20 euro); galleria 15 euro; loggione 10 (in vendita un’ora prima dello spettacolo).