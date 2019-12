Oriano Landucci ospite agli incontri del Cnv

Oriano Landucci sarà il protagonista del prossimo degli appuntamenti di Lunedì – il secondo del mese organizzati dal Centro nazionale per il volontariato (Cnv). L’incontrò si terrà lunedì (9 dicembre), dalle 17 alle 19, presso la sede del Cnv in via Catalani.

Lucca, la sua cultura e la promozione delle personalità che l’hanno resa e la rendono una città unica, saranno i temi dibattuti da Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca e grande appassionato della storia del capoluogo, preziosa fonte non solo di memoria ma anche di valide prospettive.

Quello di lunedì è l’ultimo incontro del 2019 e, di fatto, chiude il primo anno degli appuntamenti di lunedì – il secondo del mese voluti dal presidente del Cnv, Pier Giorgio Licheri, per condividere con il territorio analisi e riflessioni sul mondo del volontariato, della solidarietà e della cultura, nella complessa fase politico-sociale attuale. In quest’ottica, anche le opzioni culturali che possono contraddistinguere la vita di un città come Lucca e del territorio circostante, sono un approccio originale su cui Landucci offrirà spunti interessanti.