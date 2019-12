Concerto gospel alla chiesa di Sant’Angelo in Campo

Ma che Natale è se non c’è un coro gospel?

Il gruppo Freedom Singer in collaborazione con il gruppo Attività Sant’Angelo e Paesi e quartieri di Lucca organizza un concerto Gospel Choir per domenica (15 dicembre) alle 21 alla chiesa di Sant’Angelo in Campo a ingresso libero.

Eventuali somme donate andranno a favore delle attività del gruppo parrocchiale. L’evento inserito in Vivilucca 2019 del comune di Lucca