Torna al Foro Boario la mostra mercato del disco

Ottava edizione della mostra mercato del disco di Lucca, nella città di Puccini e del Quartetto di Lucca, del Summer Festival e di Lucca Jazz Donna. Un’occasione unica per tutti gli appassionati del vinile con circa 30 espositori da tutta Italia per una scelta che vedrà in mostra oltre 25mila dischi e 100 metri di esposizione.

La mostra del disco di Lucca è organizzata dall’associazione Ganzo! Eventi culturali, nata mescolando il bagaglio esperienziale e la passione per la creatività fra Valerio Capuzzi, Giada Cei ed Erminia Vanni: una associazione finalizzata all’organizzazione di eventi ed in particolare le mostre del disco e il vintage.

L’ingresso costerà 3 euro e si potranno acquistare all’interno della fiera anche la vintage bag in cotone per lo shopping. Prossimo appuntamento a Empoli il 21 e 22 dicembre.