Asl, a Lucca la giornata di vestibologia pratica

Sabato (14 dicembre) a partire dalle 9, al Grand Hotel Guinigi di Lucca, si svolgerà la 15esima giornata di vestibologia pratica, con iscrizioni giunte anche quest’anno da tutta Italia. L’organizzazione è come sempre curata dalla struttura di otorinolaringoiatria dell’ospedale San Luca di Lucca, diretta da Riccardo Mario Piane, che è anche il responsabile scientifico dell’evento insieme a Mauro Gufoni (Orl di Livorno). Si tratta di un convegno a carattere nazionale, che vede la presenza di noti professionisti, provenienti da importanti realtà toscane e nazionali. E’ prevista la partecipazione di medici di medicina generale, medici specialisti in otorinolaringoiatria, medicina interna, audiologia e foniatria, tecnici audioprotesisti ed audiometristi.

La giornata, avvalendosi ormai da anni della presenza di vestibologi di altissimo livello, permette di approfondire e analizzare quanto di particolare, ed ancora da studiare, ci sia nel campo delle vertigini, partendo dal presupposto che questa parte dell’otorinolaringoiatria è sempre più al confine con altre specialità mediche, come la neurologia, la fisiatria, la medicina interna, la psichiatria. E’ infatti necessaria la presenza di professionisti dedicati e di ampie vedute, oltre che con un importante bagaglio culturale. Questo incontro, come accaduto nei 14 anni precedenti, rappresenta quindi l’occasione per un significativo momento di riflessione e di confronto con studiosi dei ‘disturbi del labirinto’ capaci di rendere comprensibile a tutti i partecipanti argomenti complessi, legati al disordine vestibolare.