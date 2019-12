Scuole aperte all’istituto comprensivo Lucca 4

L’istituto comprensivo Lucca 4, in occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020 /2021, invita genitori e bambini all’evento di scuola aperta nei propri plessi (Il calendario).

La dirigente scolastica Emilia Ciampanella e i docenti presenteranno le attività didattiche e i progetti dell’ offerta formativa.

Sarà possibile visitare gli ambienti di studio e di apprendimento e partecipare ad attività laboratori ali. In tutte le scuole le aule sono dotate di Lim e vengono attuati vari progetti: coding e robotica educativa nella scuola primaria Martini di S. Marco e in fase di estensione anche negli altri plessi, che aiutano a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.

La scuola poi ha aderito al programma europeo di e-twinning, una piattaforma al livello Europeo di mobilità virtuale e reale per comunicare, collaborare e sviluppare progetti tra i paesi partecipanti.