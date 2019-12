Giornata di open day all’Ite Carrara

Un’altra opportunità per chi vuole trascorrere un pomeriggio all’Istituto tecnico economico Carrara, pronto ad accogliere, sabato (14 dicembre) dalle 16 alle 19, quanti desiderino visitare la scuola per valutarne indirizzi, percorsi didattici e formativi, stage, orari, ambienti di studio, laboratori e palestre.

Fra le molteplici informazioni il pubblico potrà trovare anche quelle relative a big data analytics e cybersecurity, le due novità informatiche che l’Istituto, intercettando le esigenze del nostro tempo, ha deciso di riproporre anche per l’anno scolastico 2019-20 nell’ambito dell’indirizzo Sistemi informativi aziendali.

Per l’occasione, le ragazze e i ragazzi in visita potranno cimentarsi in laboratorio per realizzare un’app con il proprio smartphone e, sul fronte, linguistico, parlare con alunni e docenti del corso Esabac techno, l’unico in Toscana, per la sezione finanza e marketing, a fornire un doppio diploma, italiano e francese, da spendere, sotto il profilo culturale e professionale, nei più ampi contesti internazionali.

Gli altri due appuntamenti di Open day sono programmati per l’11 ed il 25 gennaio, sempre dalle 16 alle 19.