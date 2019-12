Immagini tra i libri: alla biblioteca statale le premiazioni del concorso

Immagini tra i libri: è questo il titolo del concorso che vedrà lunedì prossimo (16 dicembre) alle 16,30 nella sala di lettura della biblioteca statale di Lucca la premiazione. L’idea del concorso è sorta al termine dei lavori di messa in sicurezza del soffitto della sala.

Per poter riaprire, infatti, le parti inferiori dei ponteggi sono state rivestite di pannelli lignei che, per rendere più confortevole l’ambiente, sono abbellite dall’esposizione di 15 lavori di allievi del liceo artistico.

La ditta Fabio Francesco srl che ha eseguito il lavoro di messa in sicurezza si è resa disponibile a farsi carico di un piccolo premio per le migliori tre opere.

La giuria composta dall’artista Mauro Lovi, dall’artista Umberto Dotto, dall’artista Pier Luigi Puccini e da Elena Cosimini, referente del palazzo delle esposizioni, potrà esaminare i 15 lavori in concorso nella mattinata del 16 dicembre.

I premi consistono in buoni del valore di 100 euro (primo premio), 60 euro (secondo premio) e 40 euro (terzo premio) da spendere alla libreria editrice Maria Pacini Fazzi.

A seguire, alle 17, nel salone monumentale della biblioteca avranno luogo i tradizionali auguri natalizi Poesie e musica per il Natale, con poesie scelte e lette dal professor Paolo Vanelli e un concerto di allievi del liceo artistico musicale e dei violinisti Beatrice Giannini e Gabriele Liscia.

Gli eventi sono organizzati dalla biblioteca statale di Lucca, dal liceo artistico e musicale Passaglia, dalla società dei lettori di Lucca e dall’associazione culturale Amici del Machiavelli, con la collaborazione della ditta Fabio Francesconi srl e Maria Pacini Fazzi editore.