Mercatini di Natale in piazza San Frediano

Per i giorni che precedono Natale gli artigiani confermano la loro presenza in centro storico a Lucca con un mercato che da domani (13 dicembre) al 24 dicembre sarà in piazza San Frediano.

Undici espositori di prodotti di grande qualità, di diverse merceologie, faranno compagnia ad un Babbo Natale che leggerà le letterine dei bambini insieme all’Elfa Lucy sabato (14 dicembre) e domenica, sabato 21 e martedi 24, dalle 17 in poi.

Domenica 22 dicembre sarà invece la volta della Elfa gioiosa. L’Elfa gioiosa, il violinista e il sogno del Natale sarà infatti lo spettacolo di trampoli e musica itinerante che si terrà nella piazza la domenica prima di Natale (spettacoli di un’ora ciascuno alle 15,30 e 17,30).

I banchi saranno aperti fino alle 20 e saranno un’opportunità in più per chi sta scegliendo i regali per parenti ed amici per le festività natalizie. La manifestazione è organizzata da Cna e Piazzainarte.