Un albero di Natale pieno di scarpette rosse, per dire no alle violenze di genere. E’ l’iniziativa resa possibile grazie a una donazione di Sna, sindacato nazionale degli agenti di assicurazione e grazie alla sensibilità del consigliere comunale Enrico Torrini che ne fa parte, in piazza San Salvatore.

L’abete, alto 7 metri, illuminato e addobbato con i simboli delle violenze alle donne, è stato acceso oggi pomeriggio (12 dicembre) alla presenza, oltre che di una rappresentanza di Sna e del consigliere Torrini, anche del sindaco Alessandro Tambellini e degli assessori Valentina Mercanti e Ilaria Vietina.

