Castagnata e vin brulé prenatalizi in San Francesco

Un sabato pomeriggio prenatalizio in piazza San Francesco. Torna domani (14 dicembre), a partire dalle 15, l’appuntamento con la castagnata accompagnata dal vin brulé organizzato dal comitato popolare del quartiere.

Lo stesso che ogni anno fa arrivare calze a tanti bambini di Lucca con la spettacolare discesa della Befana dei vigili del fuoco e che fa visita alle Rsa del territorio, per portare anche lì un po’ del colore della festa. E quest’anno l’attesa della vecchietta volante sarà ancora più simpatica: in piazza è allestita, infatti, proprio la sua casetta. Un motivo in più per fermarsi in piazza San Francesco durante la tradizionale passeggiata di acquisti dei giorni che precedono il Natale.