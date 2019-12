Il panettone? All’Angolo dolce è alla rapa rossa

Panettone alla rapa rossa. E’ questa la novità del Natale 2019 de L’Angolo Dolce di Borgo Giannotti che domenica organizzerà una degustazione speciale.

A spiegarlo è Sandra Bianchi titolare della pasticceria.

“Sulla scia del cornetto alla rapa rossa – racconta Sandra – molto apprezzato dai nostri clienti e che proponiamo quotidianamente, nasce l’idea di utilizzare l’estratto di rapa rossa fresca per realizzare il dolce delle feste natalizie per eccellenza: sua maestà il panettone. Una novità che già incuriosisce molto i nostri clienti viste le tante prenotazioni ricevute”. Sandra da’ appuntamento a tutti per domenica (15 dicembre) dalle 15,30 “per assaggiarlo insieme alle tante proposte della tradizione che vanno dai più classici panettone e pandoro a tantissime altre prelibatezze”.