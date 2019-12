Grande successo nella Chiesa di San Francesco per il concerto gospel di Natale organizzato dall’Aci Lucca e dedicato ai soci di tutta la provincia.

Sala gremita per l’esibizione, coinvolgente ed emozionante, di Danton Whitley&The Mosaic Sound, il gruppo statunitense divenuto ormai un punto di riferimento per la musica gospel, spesso considerato come un pioniere della sua arte.

Molto soddisfatti il presidente e il direttore dell’Automobile Club di Lucca, Luca Gelli e Luca Sangiorgio, che hanno aperto la serata passando poi la parola al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini e al presidente dell’Associazione Musicale Lucchese, Marco Cattani.

L’evento, divenuto ormai appuntamento tradizionale per i soci Aci, che da tre anni si ritrovano insieme per festeggiare il periodo natalizio, è stato realizzato grazie alla collaborazione della Aml e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.