Palcoscenando, festa tra cabaret e musica ad Antraccoli

Tanto divertimento, applausi e due ore di cabaret e musica alla cena spettacolo che si è tenuta ad Antraccoli al locale Achille Caffè – drink, food & pizza organizzata dall’agenzia di spettacoli Palcoscenando di cui il direttore artistico è Massimo Chiocca leader ormai da anni in manifestazioni di grande successo sul territorio lucchese.

L’ottima riuscita dell’evento è stata guidata dai mattatori della serata: il grande comico attore imitatore cabarettista il toscanaccio doc Massimo Antichi, la conduzione della strepitosa Emanuela Gennai, le canzoni di Gianni, del fonico Antonio e dello stesso patron Chiocca.

La serata ha preso il via con la sigla ideata appositamente per Palcoscenando, da Andrea Citti di Bagni di Lucca compositore e cantautore della scuola di Mogol. Subito dopo ha preso parola la conduttrice Emanuela Gennai, in volto già noto per varie interpretazioni e presentazioni dal vivo e in televisione, che è stata voluta fortemente da Palcoscenando per le sue doti artistiche e professionali nel campo dello spettacolo.

Da evidenziare la soddisfazione di Massimo Chiocca per questa nuova entrata nella famiglia di Palcoscenando, che si è dimostrata anche in questa serata, una scelta più che vincente. Alla presentazione di Emanuela è entrato in scena il comico-trasformista Antichi che si è presentato come tale e quale, dalla voce all’abbigliamento, nei personaggi prima di Renato Zero e poi di Vasco Rossi.

Sin dalle prime note l’artista è stato in contatto diretto con il pubblico, passeggiando e cantando in mezzo a loro ed interagendo con improvvisazioni e quindi coinvolgendo le persone stesse, e così è stato anche quando il cabarettista è rientrato in sala nelle sue normali vesti con alcuni sketch ed un finale canoro con il pubblico cenante cantando l’inno del corpo sciolto. A fare da intervallo nel cambio di personaggio e costume tra Zero, Vasco e il ritorno finale di Antichi, al microfono si è esibito il dj Gianni che ha sostituito la già preannunciata Debby purtroppo assente per un improvviso dolore in famiglia.

A fine serata lo stesso organizzatore Massimo Chiocca si è dilettato in battute rubando quasi la scena ai protagonisti dell’evento e al tempo stesso facendo ridere il pubblico e ricevendo applausi.

“In programma, ma ancora in data da destinarsi – evidenzia Massimo Chiocca – stiamo preparando un altro appuntamento, stavolta con un concorso canoro che vedrà come ospite d’onore Viola Valentino la quale presenterà anche il suo nuovo disco. Anche questa serata sarà condotta da Emanuela Gennai punta di diamante della nostra agenzia Palcoscenando”.