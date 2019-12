“Stand up comedy” allo spazio Lum

Torna la Stand up comedy a Lucca, con l’organizzazione di spazio Lum, l’evento andrà in scena domani (15 dicembre), alle 21, al Garage Catecholamina, in via di Mezzo a Lucca.

Una location caratteristica e accattivante gestita da Luigi Enrichiello, un tempo utilizzata per la produzione di vino e adesso riconvertita in garage per ospitare eventi. Nella serata di performance di Stand up comedy il Garage Catecholamina verrà riempito dalle battute graffianti e dai monologhi brillanti che questa comicità americana porta, con una sola regola: si scherza su tutto.

Ad esibirsi saranno i giovani comici del gruppo Erpes (Essere ridicoli per essere simpatici), con lo scopo di creare uno spettacolo di intrattenimento rivolto soprattutto ai giovani, con un linguaggio facilmente accessibile ai ragazzi, che si stacchi dalla solita comicità televisiva.

Il gruppo Erpes sarà aiutato dai bravissimi membri del Tso (Trattamento satirico obbligatorio), direttamente dal Leningrad di Pisa e dai palchi di Zelig. L’evento è organizzato da Spazio Lum, laboratorio di autoproduzione e progetto espositivo indipendente.

“La realtà di Spazio Lum nasce tre anni fa, dedicandosi principalmente ad esposizioni di arti figurative – spiega Nicol Caroni presidente dell’associazione – Oggi spazio Lum si occupa anche di produzione di arti performative, come spettacoli teatrali e monologhi. Principalmente il nostro lavoro consiste nel trovare una location adatta all’evento da promuovere e nell’organizzazione dello spettacolo, lasciando completamente alla scelta degli artisti il contenuto da esibire”.

“Spazio Lum ha partecipato al calendario Vivi Lucca – prosegue Nicol – nel 2020 proporrà nuovamente la mostra di arte contemporanea Agrifutura al mercato del Carmine. A febbraio invece sarà la volta del famoso batterista del Teatro degli orrori, Franz Valente, che proporrà una sperimentazione tra musica e performance”.

La serata inizierà alle 19,30 con un aperitivo indiano di Catalina Torres e procederà con l’esibizioni che inizieranno alle 21. Non mancherà la musica, offerta dal dj set di Johnny Mo. L’ingresso è riservato ai soci Lum e sarà possibile tesserarsi direttamente nella serata dell’evento.