Alla Casa del Popolo di Verciano si parla di Sudamerica

Appuntamento mercoledì (18 dicembre) alla Casa del Popolo di Verciano per parlare di Sudamerica e in particolare delle difficoltà e delle rivolte che si vivono in Venezuela, Cile, Ecuador e Bolivia.

A parlarne, dopo un’apericena, a partire dalle 21 la giornalista e scrittrice Geraldina Colotti che presenterà il libro Hugo Chavez – così è cominciata delle edizioni Pgreco.

Saranno presenti con il coordinamento di Giuseppe Matteucci del Prc di Lucca, Roberto Nannetti del direttivo nazionale Associazione Italia – Cuba, Sandro Scardigli, responsabile esteri e pace del Pci Toscana, Nicoletta Gini di Potere al Popolo Lucca e Armando Sestani, presidente della Società di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi di Lucca, che ha organizzato l’evento.