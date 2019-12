Un nuovo contrabbasso per l’istituto Boccherini

L’istituto superiore di studi musicali Boccherini ha un nuovo strumento su cui i suoi allievi si potranno esercitare.

Si tratta di un contrabbasso, un prodotto di liuteria rumena messo a punto dal celebre liutaio Cristiano Scipioni, che oggi (16 dicembre) il Lions Club Lucca Le Mura, rappresentato dall’ex presidente Claudio Cecchella, dall’attuale presidente Guglielmo Menchetti e dal secondo vicegovernatore regionale Giuseppe Guerra, hanno simbolicamente consegnato nelle mani del direttore dell’istituto, Fabrizio Papi e di Gabriele Ragghianti, insegnante di contrabbasso al conservatorio cittadino.

Un’altra importante collaborazione che si rafforza per l’istituto e che si traduce in un vantaggio concreto per gli studenti, che continuano a crescere di anno in anno.

Lo strumento è stato acquistato grazie ai proventi del concerto organizzato dal club il 16 aprile al teatro del Giglio e che aveva visto protagonisti l’ensemble di ottoni e percussioni del conservatorio cittadino diretto da Donato De Sena, dal 1991 prima tromba solista dell’Orchestra regionale toscana, e il talentuoso trombettista Omar Tomasoni, prima tromba della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, con le più celebri colonne sonore composte, tra gli altri, da Nino Rota ed Ennio Morricone.