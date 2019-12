Ad Artè il Concerto di Natale della Civica scuola di musica di Capannori

Natale in musica a Capannori. È in programma per venerdì (20 dicembre) il concerto di Natale di MusicZone – Civica Scuola di Musica. L’appunto è ad Artè alle 21.

Ad esibirsi saranno gli allievi del laboratorio di propedeutica coordinato da Daniela Vozza, il gruppo coro coordinato da Renzo Telloli, i gruppi del laboratorio pop-rock coordinati da Francesco Massagli e l’orchestra della scuola coordinata da Alessandro Rizzardi.

Ingresso libero.