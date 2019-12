Ad Artemisia si presenta il nuovo libro di Gianluca Meschi

Tutto procede come imprevisto. Questo il titolo del libro di Gianluca Meschi che sarà presentato giovedì (19 dicembre) alle 21 al polo culturale Artèmisia, nell’ambito della rassegna Il territorio racconta promossa dal Comune di Capannori.

“Dire ‘Tutto procede come previsto’, nella nostra cultura, è segno di buona gestione e probabile conseguimento di un risultato prefissato. Siamo spinti a essere sempre più efficienti, preparati e perfetti; leggiamo manuali, scriviamo procedure e protocolli, come se l’errore fosse sempre un fallimento. Cerchiamo di ridurre al minimo la probabilità di sbagliare, nell’illusione di esseri invincibili, padroni assoluti del proprio destino. Insegniamo ai nostri figli a prevedere, a controllare a rispettare prima il dovere e poi il piacere. Così la nostra vita scorre, in una cultura del fare più che dell’essere. E in questo correre giornaliero diamo per scontato il tempo, quel tempo che ci sembra eterno, abituati come siamo a guardare al futuro” (dalla postfazione di Veronica Giannini).