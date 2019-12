Tavola e design, ristorazione protagonista al Desco

Nell’ambito dell’edizione 2019 del Desco, torna, organizzata da Confesercenti Toscana Nord, la nona edizione di Immaginar di tavole imbandite. Si tratta di un vero e proprio evento dove l’arte incontra la ristorazione sull’arte dell’allestimento della tavola, attraverso una mostra di apparecchiature di tavoli appositamente creati per appositamente da artisti, in collaborazione con la Camera di commercio, la Provincia e Vetrina Toscana alla quale è legato ormai da tre anni.

Quest’anno la tavola imbandita ha visto il tema della realizzazione della tovaglietta di carta, manufatto sempre più utilizzato nell’apparecchiatura della tavola, anche dal mondo della ristorazione. La realizzazione delle tovagliette di carta, quest’anno dedicate in particolare al tema dell’olio e delle olive, vede il coinvolgimento di artisti che realizzeranno il progetto grafico e dei ristoratori che proporranno i loro piatti e menù caratteristici da riproporre sul manufatto.

La direzione artistica ha la regia di un architetto di eccezione, che ha già curato le precedenti edizioni, Mauro Lovi; il progetto grafico è curato dalla casa editrice Maria Pacini Fazzi.

“Il progetto, come le precedenti edizioni, intende sviluppare il rapporto tra arte e cultura, enogastronomia locale, ed aziende del territorio – spiega Alessio Lucarotti, presidente Confesercenti Toscana Nord -. La finalità e la particolarità del progetto proposto quest’anno è quella di realizzare un piccolo manufatto, la tovaglietta appunto, che ripropone temi locali (la coltivazione dell’olivo e la produzione di olio) e dell’enogastronomia locale (piatti tipici, prodotti locali). Tutte le tovagliette realizzate, che riporteranno il logo di Vetrina Toscana, saranno raccolte in una piccola mostra e saranno presentate ufficialmente in occasione del Desco”.

“I ristoratori aderenti – conclude il presidente – potranno poi replicare e distribuire le tovagliette all’interno della propria attività. Il manufatto costituirà un elemento promozionale della cultura e dei piatti del territorio”.

L’evento finale si terrà venerdì (20 dicembre) alle 17 al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino. In quell’occasione ci sarà anche la presentazione del libro di ricette, edito da Maria Pacini Fazzi e curato da Mauro Lovi. E’ lo stesso curatore a spiegare il contenuto della pubblicazione: “Per questa edizione d’Immaginar di tavole imbandite, abbiamo pensato di far diventare protagoniste le ricette dei ristoranti. Categoria che ci ha accompagnato in questi anni arrivando a coinvolgere 40 ristoratori di tutta la provincia di Lucca. Le ricette di questo libro sono state realizzate da 16 locali aperti nei piccoli borghi del nostro territorio che sono stati invitati nel programma istituzionale di Vetrina Toscana, Lucca nel Piatto con la Camera di Commercio di Lucca e Confesercenti Toscana Nord”.