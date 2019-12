Andrea Biagioni, ecco la nuova videoclip

Da oggi (18 dicembre), è online il video di Angela del cantautore e polistrumentista lucchese Andrea Biagioni, secondo brano estratto dal suo ultimo album Pranzo di famiglia (adesiva discografica/Self), disponibile nei negozi, sulle piattaforme streaming e in digital download.

Il video è parte del progetto Colour behind the walls, una live session realizzata quest’estate nei sotterranei del baluardo di San Paolino, all’interno della cerchia muraria di Lucca, durante la quale il cantautore toscano ha presentato in anteprima il suo album Pranzo di famiglia.

“Il Comune di Lucca – racconta Andrea Biagioni – ha messo a disposizione una delle location più belle della nostra città per questo concerto in cui ho presentato in anteprima tutti i brani di Pranzo di Famiglia. Il video di Angela è estrapolato da questa live session. Ho pensato fosse adatto a presentare una canzone così intima, che porta con sé le poche parole che sono riuscito a dire riguardo alla morte di una persona a me cara”.