Casinò online, preferenza al Desktop o al Mobile? E quale operatore vince la sfida?

L’ultimo decennio ha avuto una chiarissima impronta: si chiama, questa, rivoluzione digitale, anni in cui la vita dell’essere umano è stata completamente stravolta. La diffusione globale di internet ha fatto il resto: stando a quel che riferisce AGCOM , al giorno sono 42,5 milioni le persone che, al giorno, si collegano alla rete, per un totale di 75 ore di navigazione al mese, dati che si amplificano a maggior ragione in relazione al boom dei social network. L’evoluzione degli smartphone, con la loro prima comparsa nel 1994 e soprattutto dalla comparsa di iPhone, dal 2007, ha fatto il resto.

Se c’è un settore che ha vissuto, dagli anni ’90 ad oggi, pienamente tutte le fasi della rivoluzione digitale ed in qualche modo può essere considerato come uno dei motori principali del cambiamento tecnologico e della innovazione: un chiaro esempio sono i casinò games, le cui slot machine si sono costantemente innovate, tanto da far parlare oggi di Gamification delle slot machine. Ma negli ultimi venticinque anni tante cose sono cambiate. Ogni anno ha visto qualcosa. Il 2019, infine, i Big Data: grossi contenitori di dati utilissimi per la raccolta di dati e analisi, che consentono giocoforza alle aziende, di gambling anche, di stabilire il loro target sul mercato, di crescere e di migliorare. Le app, i siti, fanno il resto. Alle aziende di gambling i big data sono ottimi campi di sperimentazione per il settore casinò online: a questo proposito gli analisti di Gaming Report hanno stilato, tramite cinque parametri, gli operatori di gioco più seguiti e cliccati in Italia, analizzando la prospettiva dai dati relativi all’accesso da desktop o da mobile.

Infografica

Vien fuori che Sisal è, con 7.9 milioni di visite, il portale di gioco più visitato. In questo caso il rapporto desktop/mobile è di 9 a 1: il 90% dell’utenza accede da smartphone e tablet. Snai è invece il secondo operatore con 3.7 milioni di visite, con rapporto Desktop/Mobile di 7.6 a 2.4. Lottomatica, chiude al terzo posto dei siti maggiormente visitati in Italia con quasi tre milioni di visite. Allo stesso modo di Snai, il rapporto Desktop/Mobile è di 7.6 a 2.4. Betflag e Betfair parimenti sono al quarto posto con 1.3 milioni di visite mensili e se Betflag ha rapporti desktop/mobile in parità con Lottomatica, Snai e Sisal, Betfair ha un rapporto di 6.5 a 3.5.