Il mercatino regionale piemontese a Lucca

Il mercatino regionale piemontese sbarca a Lucca. Una fiera itinerante di qualità che viene proposta in piazza San Martino in eleganti pagode espositive, che ospitano al loro interno produttori accuratamente selezionati, specializzati nel proporre i propri prodotti tipici dell’enogastronomia piemontese.

Avventurandosi tra gli stand si può trovare formaggi d’eccellenza, con riconoscimenti Dop quali Castelmagno, Bra, Testun e moltissimi altri. I palati più raffinati troveranno i preziosi tartufi di Alba. Gli appassionati dell’enologia, invece, potranno degustare ottimi vini come dolcetto, nebbiolo, moscato d’Asti e tanti altri vini doc.

Sarà possibile trovare salumi delle langhe, salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba. Vi è inoltre un vasto assortimento di pasta fresca, dolci tipici piemontesi, nocciole, cioccolato artigianale, miele, funghi freschi, frutta, riso, marroni di Cuneo e confetture.

Una vera e propria “esplosione” di sapori. Appuntamento dunque da non perdere, sabato 21 e domenica (22 dicembre) in piazza San Martino, entrambi i giorni dalle 9,30 alle 19,30. L’evento è organizzato in collaborazione con Confcommercio e Comune e prevede anche un’apposita area svago dedicata ai bambini.