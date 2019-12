Omaggio a Lucio Dalla al teatro Nieri

Si intitola Com’è profondo il mare ed è lo spettacolo musicale, coreutico e teatrale che – domenica (22 dicembre) dalle 17,30 al Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano – celebrerà la figura del grande cantautore Lucio Dalla.

L’evento è organizzato dal laboratorio musicale La Rondine, presieduto da Antonella Colombini: sul palco saliranno circa 70 elementi tra orchestra, cantanti, ballerini e attori, per omaggiare una porzione della storia musicale italiana che continua a pulsare fortemente per essere raccontata.

Lo spettacolo, della durata di circa 1 ora e mezza, è imperniato su 12 brani (Com’è profondo il mare, 4/3/1943, Piazza Grande, Anna e Marco, L’anno che verrà, Cara, Futura, La sera dei miracoli, Caruso, Felicità, Henna, Attenti al lupo) attraverso i quali l’attore Simone Bonturi – che impersona Lucio Dalla – racconta la sua vita e le sue emozioni. Alcuni brani saranno accompagnati da una performance coreutica a cura della coreografa Giada Bernicchi.

Gli arrangiamenti di tutti i brani sono a cura di Daniele Aiello, insegnante di pianoforte del laboratorio musicale. I componenti della piccola orchestra che si esibirà sono tutti allievi del Laboratorio, pronti a suonare assieme ai loro insegnanti.

L’evento sarà preceduto da una performance teatrale dal titolo Dov’è il cappello di Babbo Natale?: si tratta di una piccola esilarante storia che ha per protagonisti, oltre a Babbo Natale, alcuni elfi particolari. Il tutto a cura di Tiziana Rinaldi de La Cattiva Compagnia, che da quest’anno collabora in maniera stabile con il laboratorio. Per prenotarsi, basta telefonare alla segreteria (risponde Beatrice) 331/7929870.

Un ringraziamento speciale, da parte di La Rondine, va agli sponsor dell’evento, reso possibile grazie al contributo del Puccini e la sua Lucca Festival e della Fondazione Cassa di Risparmio, da sempre sensibili quando si tratta di promuovere e veicolare lo sviluppo dell’arte, in qualsiasi sua declinazione.

Sono passati quarantadue lunghi anni dalla pubblicazione di Com’è profondo il mare, il primo album scritto interamente soltanto da Dalla e che iniziava con la canzone omonima. Un pezzo che è ben presto diventato un cult della musica italiana, grazie ad un testo di una rara ricchezza e complessità. Sebbene sfugga ad ogni tentativo si successiva esegesi, ha conquistato il pubblico lanciando un messaggio inequivocabile, concentrato nel dramma collettivo vissuto dai più deboli, quelli a cui il cantautore bolognese ha voluto fornire una voce. Un tema che, adesso, tornerà ad essere amplificato e diffuso grazie al lavoro dei giovani artisti del Laboratorio Musicale La Rondine.