Puccini day, buon compleanno maestro alla casa Natale

Giacomo Puccini, piccolo come stelle, è l’evento dedicato al compleanno del maestro in programma domenica (22 dicembre). L’iniziativa del Puccini museum prevede una speciale visita narrata della casa natale, al fianco dell’attrice versiliese Elisabetta Salvatori e del direttore della Fondazione Giacomo Puccini Massimo Marsili.

Tra gli appuntamenti per l’occasione anche la vendita in esclusiva dei biglietti del Festival Puccini 2020 di Torre del Lago al bookshop del Puccini museum di piazza Cittadella. Solo per domenica (22 dicembre) saranno scontati del 50 per cento. Il bookshop del Puccini museum rimarrà aperto sabato e domenica in orario serale, dalle 21 alle 23, un’ottima opportunità per acquistare i regali natalizi.

Lo spettacolo si terrà sabato (21 dicembre) alle 21 e domenica (22 dicembre) alle 18 e alle 21. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Puccini museum e il costo del biglietto è di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0583 1900379 o scrivere all’indirizzo visite@puccinimuseum.it.