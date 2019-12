Vallisneri, consegnata la borsa di studio nel nome di Alice Benvenuti

In occasione della cerimonia che si è tenuta oggi (19 dicembre) alle 16 al liceo scientifico Vallisneri di consegna dei diplomi dell’esame di stato agli ex-studenti che si sono diplomati nello scorso anno scolastico 2018/2019, è stata consegnata a Francesco Carmassi la borsa di studio intitolata alla memoria di Alice Benvenuti, finanziata dalla Alice Benvenuti onlus, un riconoscimento al “merito” per l’ammissione all’esame di stato delle studentesse e degli studenti del liceo Vallisneri.

“Siamo felicissimi – ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Rosaria Mencacci – di accogliere questa iniziativa e come scuola e corpo docenti siamo aperti a qualsiasi altro tipo di attività che l’associazione voglia portare avanti con il nostro istituto”.

La borsa di studio è un’opportunità per incentivare e motivare gli studenti nel proprio percorso di studio destinata agli studenti del quinto anno del liceo scientifico Vallisneri che posseggono non solo requisiti di merito (media voto ammissione all’esame di stato compresa tra 8,30 e 10), ma che si distinguono in alcune materie quali arte, materia scientifica, umanistica, sport, portando lustro alla scuola e siano impegnati in un attività sociale e/o caritativa e/o attività di volontariato .

“Alice teneva molto alla scuola – ha raccontato Mario Benvenuti, padre della studentessa a cui è dedicata la borsa di studio – e qui al liceo di via delle Rose aveva trovato un ambiente ideale e di felicità. Per tutto il periodo della sua malattia e anche nei suoi ultimi giorni, ha sempre amato studiare. Questa è stata la motivazione che ci ha dato la forza per istituire questo riconoscimento agli studi meritevoli.”

Francesco Carmassi è un ragazzo come tutti gli altri studenti presenti oggi all’evento, ma ha indubbiamente un curriculum scolastico d’eccellenza. Oltre ad avere un’ottima votazione di ammissione all’esame di stato, 9,36, si è distinto per avere ottenuto il conseguimento del Brevetto Bagnanti, la certificazione First di livello B2, ed avere conseguito il corso per selezionati presso la scuola S.Anna di Pisa. Inoltre si è distinto nel sociale per essere impegnato in attività di volontariato presso la Misericordia di Massarosa ed aver conseguito il diploma di soccorritore di Primo Livello.

Nel mese di dicembre l’associazione Alice Benventi onlus è impegnata in vari appuntamenti: sabato 21 dicembre alle ore 21:00 per la raccolta fondi assieme all’associazione Orchestra Teatro del Giglio, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, che vede impegnati 47 elementi dell’orchestra e 5 cantanti, che si terrà nella chiesa di San Francesco e fino a martedì 24 dicembre le volontarie dell’associazione sono presenti per confezionare i pacchetti natalizi per la raccolta fondi presso la libreria Ubik in Via Fillungo