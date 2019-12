Fantasie di Natale in scena al teatro Nieri

La Cattiva Compagnia inviata le famiglie al Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano per celebrare insieme la magia del Natale, in attesa dell’arrivo, a marzo 2020, della nuova sesta edizione del Lucca Teatro Festival, manifestazione rivolta alle nuove generazioni.

L’appuntamento è con Fantasie di Natale, domani (21 dicembre), alle 21 con uno spettacolo scritto da Elisa D’Agostino, Giovanni Fedeli e Tiziana Rinaldi, che è anche la prova finale degli allievi dei corsi di teatro e regia organizzati da La Cattiva Compagnia con il comitato provinciale Fita e Smaskerando. Dopo lo spettacolo, Babbo Natale in persona accoglierà grandi e piccini con gustose sorpresa.

Il secondo momento dedicato alle famiglie sarà domenica (29 dicembre), alle 17 sempre al Teatro di Ponte a Moriano. La Cattiva Compagnia presenta Il sorriso della Gioconda, uno spettacolo dedicato a Leonardo Da Vinci, per i 500 anni dalla morte del genio italiano, con uno spettacolo istruttivo e molto divertente. Un viaggio nel tempo che porta grandi e piccini a visitare lo studio del Maestro, per conoscerlo “di persona” e toccare con mano le sue invenzioni e le sue opere più famose.

Entrambe le iniziative sono organizzate in collaborazione con la Fita Lucca, nell’ambito della rassegna Chi è di scena Junior e realizzate con il contributo del Comune di Lucca oltre ad essere inserite nel calendario degli eventi Vivi Lucca.

Intanto, attraverso l’apposito formulario online sul sito www.teatrodelgiglio.it, è possibile per le scuole effettuare le prenotazioni per gli spettacoli dell’edizione 2019-2020 della rassegna di Teatro per le nuove generazioni, del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, inserite nel ricco cartellone del Teatro del Giglio, che permetterà agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di assistere agli spettacoli messi in scena dalle migliori compagnie italiane.