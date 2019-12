Jam, il mix di Kiko Ferrara scala le classifiche

Si intitola Trance Experience – Episodio 2 il mix di Kiko Ferrara, studente dei corsi Bachelor in production della Jam Academy – International Academy of Modern Music che in pochissimi giorni dalla sua pubblicazione su MixCloud, ha scalato le posizioni raggiungendo il primo posto tra i mix più ascoltati.

Dall’approccio iniziale ai generi un po’ più commerciali, Ferrara è ultimamente passato alla musica “Trance/Bigroom” e ai loro sottogeneri. Da qui ha avuto origine il suo ultimo lavoro, Trance Experience, un broadcast attualmente arrivato al secondo episodio. Il primo ha raggiunto la 4° posizione nella classifica Italiana di Mixcloud, una piattaforma musicale italiana di streaming via internet che permette l’ascolto e la distribuzione di spettacoli radiofonici, mix di disc jockey e podcast, che sono caricati dai suoi utenti registrati.

“Il mio obiettivo – racconta Kiko – è creare una community che segua la mia musica e i miei live. Aspiro anche ad entrare a far parte dell’etichetta di Armin Van Buuren ‘Astage Of Trance’ e quindi iniziare a fare live sempre più grandi anche fuori dall’Italia”.