La denuncia: guasto il segnale luminoso alle strisce sulla Pesciatina

Il segnale luminoso dell’attraversamento pedonale di via Pesciatina, all’angolo con via Lucarelli, ancora non funziona. Lo dice una cittadina che l’ha più volte segnalato al Comune di Lucca.

“Da tempo il segnale luminoso delle strisce pedonali non funzionava – afferma Cecilia Parenti Stefani -. Il 29 novembre ho telefonato all’Urp e la persona con cui ho parlato mi ha risposto che avrebbe segnalato il guasto. Giorni dopo mi ha telefonato un dipendente dell’ufficio illuminazione pubblica il quale mi ha detto che era stato fatto un sopralluogo, ma niente era stato rilevato. Ho esposto nuovamente la questione che mi è stato detto essere di competenza dell’ufficio traffico del Comune di Lucca”.

“Avrei dovuto, io, ritelefonare all’Urp e fare presente che la cosa riguarda, appunto, l’ufficio traffico – aggiunge -. Ho telefonato più volte all’Urp senza mai ottenere risposta. Il 12 dicembre, dopo l’ennesimo tentativo, mi sono rivolta ai carabinieri che, dopo avermi ascoltata, mi hanno consigliato di contattare i vigili urbani, cosa che ho fatto nella stessa mattinata. La signora con cui ho parlato mi ha detto che avrebbe provveduto”.