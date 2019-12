Concerto dell’Epifania con Beatrice Venezi

Lunedì (6 gennaio), nell’auditorium del Boccherini, si terrà il quattordicesimo concerto dell’Epifania che ormai è divenuto un appuntamento atteso da molti intenditori di musica.

Il concerto avrà inizio alle 17 e sarà, come di consueto, con ingresso ad offerta libera.

Saranno proposte, questa volta, musiche di Beethoven, Puccini, Mozart, Rossini e Verdi, che saranno eseguite da EstrOrchestra diretta da Beatrice Venezi, il più giovane e virtuoso direttore d’orchestra d’Italia. Presenterà Debora Pioli.

ll concerto, organizzato dalla Loggia Francesco Burlamacchi del Grande Oriente d’Italia, è finalizzato a raccogliere sfondi che verranno devoluti all’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca.

“Continua cosi il cammino, intrapreso dalla Loggia Francesco Burlamacchi – si legge in una nota – con l’apertura del tempio massonico di Lucca avvenuta il 30 settembre 2017, contribuzione per l’assegnazione di una borsa di studio biennale per uno studente meritevole all’Istituto Boccherini per i bienni 2017-2018 e 2019-2020, restauro del monumento a Francesco Burlamacchi inaugurato il 27 ottobre 2018 e collaborazione all’organizzazione del processo storico a Francesco Burlamacchi tenutosi il 25 novembre 2018 con il conio di moneta calebrativa”.