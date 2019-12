Benché spostata alla domenica successiva e cambiata la location – visto che il 15 dicembre con regolare permesso i volontari si erano recati in piazza S.Frediano trovandola però occupata da banchi della Cna -, si è svolto domenica scorsa (22 dicembre) il tradizionale Natale a 4 zampe, patrocinato dal Comune di Lucca ed inserito nel calendario Vivi Lucca 2019.

La manifestazione, organizzata da Anpana Lucca, quest’anno in piazza S.Michele, ha attratto la curiosità di molti bambini che, da soli o con i propri pelosetti, si sono fatti fotografare con Babbo Natale sulla slitta. Per tutti i bimbi dolciumi offerti da Le Vitialle di Gragnano e, per i cani, campioncino di cibo omaggio offerto da Vet-line. Durante l’iniziativa è stata anche esposta l’ambulanza veterinaria/mezzo soccorso e recupero animali, acquistata da Anpana Lucca anche con i contributi della cittadinanza lucchese. Le oblazioni volontarie raccolte durante l’iniziativa saranno utilizzate per attrezzare il mezzo veterinario.