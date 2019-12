Alla libreria Ubik arrivano le letture animate

Una giornata di letture animate per grandi e piccini. La befana porta alla Ubik un carico di iniziative realizzate dall’associazione Nati per scrivere. Domenica (5 gennaio) dalle 17 nella libreria in via Fillungo le scrittrici Maria Pia Michelini, Luciana Volante e Daniela Tresconi, daranno vita a situazioni e personaggi tratti dai loro libri.

Maria Pia Michelini animerà Tito il dito, la storia di un dito molto curioso, che non riesce a stare fermo e si infila sempre… in situazioni rischiose. Luciana Volante proporrà letture da Il pastore di alberi, la sua favola ecologista dedicata alla difesa degli alberi e dell’ambiente, mentre Daniela Tresconi leggerà estratti da Il delfino Blu, un’intensa storia d’amicizia tra un delfino curioso e un bambino troppo solo, messo da parte dai compagni.

Letture scorrevoli, avventurose e divertenti, adatte al clima di festa, ma letture anche educative, che pongono l’accento su valori come l’ecologia, il bullismo, la scoperta del mondo da parte dei bambini. Questi ultimi potranno partecipare attivamente all’evento, interpretando i vari personaggi e disegnando e colorando le loro avventure. I volumi, editi da Nps Edizioni, sono già disponibili in tutte le librerie, fisiche e online, e alla libreria Ubik, dove sarà possibile avere un autografo con dedica personalizzata dalle autrici.