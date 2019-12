Capodanno con Puccini e la sua Lucca: ultimi posti

Conto alla rovescia per il grande veglione di capodanno al teatro del Giglio. Lo spettacolo, organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival, viaggia verso il tutto esaurito anche se alcuni posti sono ancora disponibili. L’appuntamento è per domani (31 dicembre) dalle 21. Sponsorizzata dalla Fondazione Banca del monte di Lucca, dall’Orchestra Filarmonica di Lucca con il patrocinio di Comune e Provincia di Lucca, la serata si preannuncia come un unicum per la Toscana e non solo.

Una cena buffet accoglierà il pubblico che verrà poi accompagnato all’interno di atmosfere swing e classiche, passando per lo spettacolo delle cornamuse suonate dalle Scots Guards – esclusiva assoluta italiana – fino all’apice ad una manciata di minuti dalla mezzanotte, con l’Orchestra Filarmonica di Lucca diretta da Andrea Colombini sul palco. In repertorio, prima e dopo il brindisi che celebrerà l’avvento del 2020, ci saranno omaggi a Giacomo Puccini, a Verdi, a Mozart ed a molti altri maestri assoluti del panorama musicale.

Ad accompagnare la cena è messa a disposizione da Tony Lazzaroni catering alle 21 ci sarà la Terzo Tempo Swing Orchestra che, diretta da Barsotti, scalderà l’atmosfera con il concerto Dallo swing a Morricone. In programma fino alle 22,30 ci sono musiche tratte da D. Ellington, C. Porter, G. Gershwin, B. Goodman, Ennio Morricone e molti altri ancora. Dalle 22,30 la scena passerà alla Papillon vintage band che fino alle 23,45 condurrà il pubblico nelle rarefatte atmosfere dello Swing italiano anni ’30, ’40 e ’50, da Natalino Otto a Fred Buscaglione, passando per Angelini e Carosone.

Il clou è atteso a ridosso della mezzanotte, quando sul palco (alle 23,50 e fino alle 01,30) salirà l’Orchestra Filarmonica di Lucca diretta da Andrea Colombini per il concerto Grande musica per un gran 2020. Ad essere eseguite saranno musiche del maestro Giacomo Puccini, ma anche di Strauss Jr e Sr, Verdi, Mozart, Sibelius, Fauré, Brahms, Berlioz e Rossini. Inoltre, per celebrare al meglio l’arrivo del 2020, saranno eseguite anche marce e musiche tradizionali scozzesi per cornamusa e orchestra, grazie al ritorno a Lucca, in anteprima assoluta, delle Scots Guards con le loro cornamuse. Guest star della serata saranno il maggiore (Pipe Major) Andy Raid e Lsrg Damian Ligh, del primo battaglione delle Guardie reali scozzesi.

I solisti chiamati in causa saranno i soprani Diana Kirienko e Deborah Vincenti, il tenore Giovanni Cervelli e, alla tromba, Raffaele Chieli. Il direttore sarà Andrea Colombini, mentre la performance verrà presentata da Meme Lucarelli. Gli ultimi biglietti disponibili per lo spettacolo insieme alla cena buffet sono di 85 euro per platea e palchi di primo ordine, ridotto 80 oppure di 70 euro per i palchi di secondo e terzo ordine, ridotto 65 e di 60 euro per la galleria, ridotto 55. L’ingresso al solo spettacolo ha un prezzo di 40 euro senza riduzioni e fino ad esaurimento posti disponibili. Le riduzioni sono applicate ai residenti a Lucca e provincia, under 25 e over 65, abbonati del Teatro del Giglio.