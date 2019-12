Come ottenere un Diploma Online

Sono tante le persone che ogni anno decidono di riprendere gli studi per migliorare la loro posizione lavorativa e incrementare le possibilità di carriera e guadagno. Oggigiorno, infatti, essere in possesso di un Diploma di scuola superiore è uno dei modi più semplici per acquisire le competenze necessarie per affacciarsi con successo nel mondo del lavoro.

Motivi familiari, problematiche economiche e tutta una serie di altre eventualità spesso fanno sì che uno studente si veda costretto ad abbandonare la scuola per dedicarsi al lavoro. Grazie ad una scuola che ha scelto di utilizzare il metodo della formazione online è possibile recuperare gli anni di istruzione perduti in modo semplice,economico e veloce.

Grazie a questa scuola, infatti, è possibile conseguire un diploma online grazie ai percorsi formativi proposti e fruibili comodamente da casa o dal luogo di lavoro. Il sistema di apprendimento che prevede la fruizione delle lezioni in modalità FAD (Formazione a distanza) è perfetto per tutti coloro che vogliono proseguire il loro percorso di studi sfruttando le potenzialità dell’e-learning.

Diploma online: come funziona

Grazie al sistema di formazione a distanza è possibile recuperare gli anni scolastici perduti, con la possibilità di raggruppare fino a 4 anni in uno per ottimizzare quelli che sono i tempi di apprendimento e per giungere in maniera più rapida al conseguimento di un Diploma di Scuola Superiore legalmente riconosciuto ed equiparabile in tutto e per tutto a quello delle Scuole tradizionali secondo quanto sancito dal Ministero dell’Istruzione.

Per accedere ai vari percorsi didattici finalizzati al conseguimento di un Diploma online di Scuola Superiore, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

• Avere compiuto 14 anni di età

• Aver conseguito la Licenza di Scuola Media

• Aver compiuto i 23 anni di età in assenza di Licenza di Scuola Media

Tra coloro che si iscrivono ai corsi online per il conseguimento del Diploma di Scuola Superiore, ci sono anche tanti ragazzi che hanno difficoltà a seguire un tradizionale percorso di studi e che temono di non riuscire a recuperare il programma in tempo per sostenere l’esame finale con successo.

Diploma Online: quali sono i percorsi di studio

Le Scuole che si affidano alla formazione online mettono a disposizione di tutti coloro che desiderano conseguire un Diploma di Scuola Superiore una serie di percorsi didattici che ricalcano quelli tradizionali degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore.

Questi istituti di formazione a distanza, offrono tutti i principali percorsi di studio superiori suddivisi in macro aree, ovvero, Licei, Istituti Tecnici ed Istituti Professionali.

All’interno della prima macro categoria, troviamo i seguenti percorsi didattici:

• Liceo Classico

• Liceo Scientifico

• Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

• Liceo Linguistico

• Liceo delle Scienze Umane

• Liceo Artistico

• Liceo Musicale

• Liceo Sportivo

Per quanto riguarda invece gli Istituti Tecnici di Formazione, sono previsti i seguenti percorsi formativi:

• ITST Chimica, Materiali e Biotecnologie

• ITST Elettronica ed Elettrotecnica

• ITST Informatica e Telecomunicazioni

• ITST Meccanica, Meccatronica ed Energia

• ITST Trasporti e Logistica

• TSE Turismo

• ITSE Sistema Moda

• ITSE Sistemi Informativi Aziendali

Infine, per chi desidera seguire un percorso didattico finalizzato all’ottenimento di un diploma in ambito Professionale, è possibile optare per i seguenti percorsi :

• Istituto Professionale Odontotecnici

• Istituto Professionale Ottici

• Istituto Professionale Socio Sanitario

• Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera