Teatro Nieri, per i 45 anni di ‘Profondo Rosso’ arrivano i Goblin

Per festeggiare i 45 anni di Profondo Rosso arriva a Lucca lo storico gruppo dei Goblin di Claudio Simonetti. Una proiezione speciale è infatti in programma domenica 23 Febbraio alle 21 al teatro Nieri di Ponte a Moriano. Profondo Rosso è uno dei film italiani più famosi al mondo, grazie anche alla straordinaria colonna sonora composta da Claudio Simonetti e i suoi Goblin, che ha stabilito con il singolo, pubblicato su 45 giri, l’ancora ineguagliato record di permanenza consecutiva al primo posto della hit parade nazionale.

Proprio a Lucca, sulla scia dei Comics e dell’immagine artistico-culturale della città, avrà luogo la speciale performance dei Goblin, che vedono sempre la guida del riconosciuto maestro delle colonne sonore Claudio Simonetti e tre giovani nuovi musicisti. L’occasione giunge dal 45esimo anniversario di Profondo Rosso, il capolavoro di Dario Argento. Il film sarà proiettato integralmente al cinema teatro di Ponte a Moriano, domenica 23 febbraio, con la colonna sonora suonata dal vivo dai Goblin, che a conclusione della pellicola eseguiranno le altre hit che del tour internazionale di grande successo.

Nel repertorio di canzoni prese dai classici della discografia dei Goblin suonate a fine proiezione ci saranno Suspiria, Tenebre, Phenomena, Zombi e brani presi dall’ultimo lavoro in studio The Devil is back, per un vero e proprio evento organizzato dalla Etrurian Legion Promotion di Alessio Medici, che segue da tempo la band, e che intratterrà gli spettatori per oltre due ore e mezzo di musica e immagini.