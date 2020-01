Visite guidate alla mostra di Werner Bischof al Lu.C.C.A.

Due imperdibili occasioni per chi non ha ancora visitato la mostra Werner Bischof classics al Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art. Domani (3 gennaio) e lunedì (6 gennaio) 2020, alle 16, ci sarà la possibilità di vedere l’esposizione del grande fotoreporter svizzero accompagnati da Maurizio Vanni, co-curatore della mostra e direttore del Lu.C.C.A..

La visita guidata tematica, dal titolo L’anima della guerra. Il cuore dell’uomo salverà il mondo, permetterà di approfondire il lato estremamente sensibile e umano di Bischof. Agli scatti sensazionalistici legati al tema della guerra, il fotografo-artista preferì infatti immortalare la rinascita delle persone e la dignità con la quale affrontavano i disagi del conflitto bellico. E lo fece anche se questo mise a repentaglio la pubblicazione dei suoi scatti con riviste come Life.

La visita guidata è gratuita e compresa nel biglietto di ingresso intero a 10 euro. Si consiglia la prenotazione allo 0583.492180.

Dato che rimangono ancora pochi giorni prima della chiusura di Werner Bischof Classics, lunedì (6 gennaio) il Lu.C.C.A. avrà anche un’apertura straordinaria dalle 10 alle 19. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 7 gennaio compreso.