Al Lucca Museum un laboratorio di scrittura poetica

Un laboratorio di scrittura poetica e ispirato alla mostra di Serena Pruno Amor Vincit, allestita nel Lucca Museum fino al 7 gennaio. Questa l’iniziativa curata da Milene Mucci in programma domani (4 gennaio) dalle 16 alle 18,30.

Sarà proprio il tema affrontato nelle opere dall’artista toscana – che sarà presente per l’occasione – a fare da filo conduttore del workshop. Attraverso la conduzione di una counselour professionista specializzata in mediazione artistica, ciascun partecipante proverà ad attivare la propria creatività poetica legata al sentimento più nobile per trovare le proprie personalissime “parole d’amore”. Saranno da stimolo la visione dei dipinti di Serena Pruno, la lettura del saggio critico del curatore della mostra Maurizio Vanni e altri scritti poetici di un’autrice storica.

Milene Mucci è un’insegnante di scrittura poetica certificata Metodo Caviardage. Ha conseguito un Master triennale in Gestalt counseling alla Scuola superiore europea di counseling professionale e un perfezionamento di secondo livello in Art counseling. È inoltre formatrice di empatografia e blogger su HuffingtonPost, Dol’s Magazine, Exibart e Stampa Critica.

Il costo del laboratorio è di 20 euro a partecipante. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0583 492180 oppure a info@luccamuseum.com.