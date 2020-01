Canti per la Befana in città con Il Baluardo

Tradizionale appuntamento de Il Baluardo gruppo vocale lucchese con la città di Lucca. Alle 17 di domenica (5 gennaio) dal portone de’ Borghi come di consueto inizierà il corteo in onore della Befana.

Canti, caramelle e chicchi per tutti per poi arrivare, dopo aver percorso il Fillungo e piazza San Michele in piazza Cittadella dove verranno proclamate le vincitrici della 26esima edizione del premio Cesarin de’ Viviani che sono Marilina Pighini e Maria Enrichetta Cavani di Pieve Fosciana con la loro La Befana è sempre quella, splendido testo che l’anno prossimo verrà musicato dal maestro Paolo Razzuoli, musicista che da anni collabora con il gruppo lucchese.

Verrà declamata la poesia che ha ottenuto menzione di merito scritta da Giovanni Giangrandi dal titolo Siam tornati anche quest’anno e verrà presentata in prima assoluta la befanata Zitti: parla la Befana scritta da Carina Cherubini Orsetti di Pisa che ha vinto lo scorso anno e che è stata messa in musica dal maestro Silvia Marchetti.

Alla chitarra il giovane Lorenzo Corsaro, musicista che inizia quest’anno la sua collaborazione con Il Baluardo. La manifestazione è inserita in Vivi Lucca. Il Baluardo per l’occasione ringrazia la comunità di San Paolino per l’accoglienza.