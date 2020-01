Cresce l’attesa per l’arrivo dei Re Magi a cavallo

Fervono i preparativi per la decima edizione dell’arrivo dei Re Magi a cavallo: domenica (5 gennaio) alle 17 alla scesa del Caffè delle Mura, questi antichi principi, cercatori della verità e illuminati dalla Stella, inizieranno ad attraversare la città per giungere alla grotta di Betlemme e lì adorare il Signore Gesù. Questo è l’itinerario che faranno i Re Magi per le vie e le piazze di Lucca e gli incontri che in questi luoghi avranno l’opportunità di vivere.

Alle 17 i Magi sono accolti dal corpo di guardia alla base della discesa del Caffè delle Mura: siamo alla porta di Gerusalemme. Poi attraverso via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, via Beccheria arrivano in piazza San Michele, dove si incontreranno con Re Erode al Palazzo Pretorio. I Magi riprendono il cammino arrivando a San Michele: qui appare un angelo (la Stella), che dice ai Magi di seguirlo per condurli a trovare Colui che cercano

I Magi trovano il Bambino nella basilica di San Paolino e qui si fermano, scendono da cavallo e gli offrono i loro doni: oro, incenso e mirra. Ripartono poi verso piazzale Verdi (uscita da Gerusalemme da altra via) allontanandosi così da Erode e andando ad annunziare a tutta l’umanità Colui che hanno trovato, Gesù Cristo, il Signore.

L’iniziativa nata dieci anni fa ad opera e grazie alla buona volontà del comitato san Paolino, con la realizzazione della parrocchia unica del centro storico è stata assunta dalla comunità parrocchiale e così è diventata una risorsa ed un bene che appartiene a tutta la nostra Città che, in molti modi e attraverso tante persone, si impegna per la migliore riuscita possibile di questo evento.

Fra le varie partecipazioni e presenze segnaliamo i balestrieri della Compagnia dei Balestrieri di Lucca, le voci narranti di Ugo Manzini e del suo laboratorio teatrale, la Misericordia di Lucca, i gruppi Scout Lucca 1 Ponte e Lucca 3, l’Anpana, vigili urbani di Lucca, i carabinieri di Lucca, Sistema Ambiente, il Comune di Lucca, il professor Giovanni Macchia e una schiera di volontari che con entusiasmo e passione cercheranno di rendere questa manifestazione non solo un momento rievocativo quanto un segno ed un messaggio che vogliono un contributo a far accrescere il nostro bagaglio culturale, umano e religioso e di fede.

Allora l’appuntamento è domenica prossima, alle 17 alla scesa del Caffè delle Mura per partecipare a questa emozionante ed evocativa cavalcata dei Re Magi, alla ricerca del Piccolo di Betlemme, “per ricevere e donare a tutti una gioia grandissima” come dice l’evangelista Matteo che narra questo evento.

L’invito è aperto a tutti.