Torna in San Francesco la Befana dei vigili del fuoco

Torna anche quest’anno la spettacolare discesa della Befana in piazza San Francesco. Domenica (5 gennaio) a partire dalle 15 occhi al cielo per l’arrivo della simpatica vecchietta del corpo dei vigili del fuoco di Lucca.

Un pomeriggio di festa per grandi e piccoli organizzato, come da tradizione, dal Comitato popolare di piazza San Francesco – lo stesso che a fine mese animerà il quartiere est del centro storico con lo storico CarnevalFratta.

Domenica ci saranno calze in dono e palloncini per tutti, distribuiti direttamente dalla spericolata Befana che volentieri accoglierà i più piccoli sulle sue ginocchia per una foto ricordo.

La Befana, poi, insieme ai volontari del comitato, porterà le sue calze anche agli anziani delle residenze sanitarie del territorio.