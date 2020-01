La storia di Pinocchio al Nieri di Ponte a Moriano

Lunedì (6 gennaio), alle 16,30, si terrà il terzo appuntamento della rassegna di teatro per famiglie Teatrando organizzata dalla Fita di Lucca al teatro comunale Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano.

La compagnia del molo e l’associazione ItinerArte metteranno in scena C’era una volta un pezzo di legno – Storia di un burattino in musica, parole e immagini di Paolo Bonanni.

La storia del burattino più famoso del mondo, Pinocchio, in parole e musica con tutti i personaggi in abito di scena e magistralmente truccati, che in mezzo a grandi e piccini faranno vivere un pomeriggio da favola.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21,15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di 8 euro (ridotto a 6 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati Fita 4 euro).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della Fita è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.