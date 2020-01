Torna la Befana ad Aquilea, Mastiano e Gugliano

Eccola come tradizione: torna la sera di domani (5 gennaio) per le strade dei paesi di Mastiano Gugliano e Aquilea la Befana. L’appuntamento è dalle 18,30 alle 22. L’allegro corteo passerà di casa in casa e alle 20,30 farà sosta al bar di Aquilea e poi proseguire le le cantate e le sonate.

Domenica (6 gennaio), invece, la befana va in città. Ci sarà una bella cantata in piazza Anfiteatro alle 14,30 e si prosegue con soste in via Fillungo fino ad arrivare a piazza San Michele alle 16,30.

Il corteo si riunirà poi alle 19 sul piazzale della chiesa di Aquilea per l’ultima cantata dell’ anno . Seguirà la cena a offerta libera su prenotazione.