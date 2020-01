A Lucca la Befana arriva anche in moto portando una calza di solidarietà. Questa mattina (6 gennaio) il Moto Club Lucca ha organizzato la decima edizione della Moto Befana benefica.

Un evento nel segno della solidarietà: l’intero ricavato dei partecipanti, infatti, sarà devoluto in beneficenza. I motociclisti si sono ritrovati questa mattina in piazza del Giglio, per poi partire in corteo verso la Casa dei piccoli apostoli di Maria, dove avverrà la cerimonia di consegna del ricavato.

Foto 3 di 3





I partecipanti successivamente si al ristorante pizzeria El Paso, dove si terrà il pranzo di fine giornata.