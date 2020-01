Le finali nazionali di Miss Europa in Italy si sono svolte il 3, 4 e 5 gennaio 2020 in Puglia, a Lecce, alla prestigiosa e splendida struttura a 4 stelle super lusso Best Western plus Leone di Messapia Hotel & Conference. Sara era stata scelta come una delle 60 finaliste.

Il concorso Miss Europa in Italy è l’unico concorso che avvia alla professione di modella-fotomodella e che dà a tutte le concorrenti una grande visibilità nazionale. Durante i tre giorni delle finali tutte le concorrenti parteciperanno al corso di portamento Accademia Fotomodella d’Italia, con lezioni di portamento tecnica di sfilata, prove coreografiche, scatti fotografici e riprese televisive, con la consegna del diploma di partecipazione come futuro trampolino di lancio.