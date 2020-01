Venti anni esatti di C’è posta per te. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi ritorna su Canale 5 in prima serata sabato (11 gennaio). Con una sorpresa per la nostra città.

Pare, infatti, che la troupe di Mediaset abbia girato qualche ripresa proprio ieri sera (7 gennaio) in piazza San Michele. Un brevissimo filmato è stato postato sul gruppo Facebook Sei lucchese se… e in poche ore è stato boom di like per il postino che sfreccia sul sagrato della chiesa in bicicletta. Riconoscibile lui, e riconoscibile il nostro foro – reso ancora più affascinante dai colori della notte.

Foto 2 di 2



Solo pochi giorni fa Lucca è stata protagonista di una puntata di Easy driver, andata in onda su RaiUno. L’ennesima ottima vetrina alla quale, ora, si aggiunge quella del programma di punta del palinsesto del sabato sera. Quello che diverte e commuove, coinvolge ed emoziona, nell’attesa della frase – ormai iconica – “sì, Maria, apri la busta”.

Non rimane quindi che aspettare l’inizio della trasmissione per soddisfare qualche curiosità in più e sapere a chi era indirizzata la busta che portava con sé il postino immortalato ieri sera. Una storia d’amore? Una sorpresa? Una richiesta di scuse? Tutto è possibile. Così come che il destinatario possa incontrare, in studio da Maria De Filippi, un proprio idolo.

E non sono pochi quelli preannunciati per l’edizione 2020: per la prima puntata dovrebbero esserci Can Yaman, il Ferit di Bitter sweet e l’attore Johnny Depp. Ma qualcuno sul web ipotizza anche la presenza dell’influencer romana Giulia De Lellis. Volti noti e amati – perché, come ha detto Maria De Filippi, C’è posta per te “è come una cioccolata calda”.