La Tufts Symphony Orchestra al teatro del Giglio

Il tour italiano della Tufts Symphony Orchestra tocca domani (9 gennaio) Lucca e il Teatro del Giglio con un concerto a ingresso gratuito programmato alle 19. Dopo l’appuntamento a Roma (8 gennaio, chiesa di San Paolo entro le mura), l’orchestra si esibirà al Teatro del Giglio e successivamente a Firenze sabato 11 gennaio, nella chiesa episcopale americana di St. James.

Il programma prevede l’esibizione della violinista Sarita Uranovsky, impegnata nel concerto per violino in Mi minore op. 64 di Felix Mendelssohn, cui seguirà la Sinfonia n. 5 in Re minore op. 47 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič.

L‘orchestra, proveniente dalla Tufts Universty di Medford/Somerville vicino Boston, nel Massachusetts, vanta un ampio repertorio che comprende alcune fra le più famose sinfonie di Mahler, Beethoven, Tchaikovsky ed è diretta da John Page dal 2011. Il direttore d’orchestra, vincitore di numerosi riconoscimenti in Europa e negli Stati Uniti a partire dal 2000, ha diretto numerose grandi orchestre degli Stati Uniti e in Europa. La violinista Sarita Uranovsky, di origine sud africana, ha intrapreso una variegata carriera come solista, musicista da camera e come insegnante in tutto il mondo ottenendo numerosi premi.

I biglietti sono disponibili su Eventbrite al link (clicca qui)