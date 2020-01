Giglio Lab, al via quattro laboratori al teatro

La proposta di formazione teatrale per giovani, giovanissimi e adulti realizzata dal Teatro del Giglio per la stagione 2019-2020 è il frutto di una nuova azione strategica posta in essere con soggetti che operano nel campo della formazione teatrale sul nostro territorio.

A seguito di una manifestazione di interesse resa pubblica nell’ottobre del 2019, sono state infatti individuate cinque realtà associative del terzo settore con le quali sono state co-progettate le proposte GiglioLab per la stagione teatrale in corso.

Quattro i laboratori già attivati con successo negli ultimi mesi del 2019 e tenuti da Coquelicot Teatro, a coprire le fasce d’età che vanno dai 5 ai 99 anni: Giocateatro (5-8 anni), Su e giù dal palco (8-12 anni), Faccio teatro (12-18 anni), Melodramma, la vita di Giacomo Puccini (dai 18 anni in avanti).

Ulteriori quattro laboratori saranno attivati dalla prossima settimana attraverso il meccanismo delle lezioni di prova, cui è possibile iscriversi compilando il form pubblicato nella sezione News del sito internet teatrodelgiglio.it.

Lunedì (13 gennaio) sono programmate le prime lezioni di prova di tre laboratori: dalle 17 alle 18.30 Peter Pan, rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, tenuto da Simona Generali e dedicato alla teatralità come conoscenza di se stessi, degli altri e del mondo che ci circonda; dalle 18.45 alle 20.15 Tempesta shakespeariana, rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni e tenuto, sul testo del Bardo, da Paolo Cioni e Luca Orsini (Associazione Pesopiuma); a conclusione di giornata, dalle 20.30 alle 22.30, Sulla giostra degli affetti col Ventaglio di Carlo Goldoni, tenuto da Marco Sodini e rivolto agli adulti. Martedì 14 gennaio, dalle 19 alle 21, si terrà la prima lezione di prova di Infernal Trip, a cura di Elisa D’Agostino, Giovanni Fedeli de La Cattiva compagnia e rivolto agli adulti.

Per iscriversi e frequentare le lezioni di prova è necessario compilare l’apposito form, reperibile sul sito teatrodelgiglio.it, nella sezione News. I laboratori saranno attivati, dopo le prime tre lezioni di prova, solo al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti a corso. I prezzi dei laboratori, per 16/18 lezioni complessive, variano a seconda della fascia d’età cui i corsi sono rivolti: 220 euro per gli adulti, 150 euro per bambini e giovani.

Tutte le informazioni dettagliate sui corsi sono disponibili sul sito del Teatro del Giglio, teatrodelgiglio.it.