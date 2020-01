Una passeggiata con Tobino all’ex ospedale psichiatrico di Lucca

La Fondazione Mario Tobino in occasione del 110mo anniversario della nascita di Maria Tobino organizza giovedì (16 gennaio) all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano l’appuntamento culturale L’ultima chiave a cura di Enrico Marchi.

Passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura ed arte con letture tobiniane, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale svoltesi a Maggiano negli anni sessanta. Il percorso artistico è realizzato in collaborazione con MT6 ArtGroup e associazione Alap. Possibilità di pranzo rievocativo. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni telefonare al numero 0583 327243 dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30.

Sempre giovedì 16 a Udine l’associazione dei toscani in Friuli Venezia Giulia organizza l’incontro Mario Tobino Di me si parlerà nelle tavolate… dove la presidente Isabella Tobino ripercorre attraverso filmati e poesie la vita e la multiforme figura di Tobino. L’incontro è in programma alle 17,30 all’aula Gusmani di palazzo Antonini dell’Università di Udine. Letture di Gianni Nistri.