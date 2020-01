Amateatro, c’è la Cavalleria Rusticana del Laboratorio Brunier

Torna l’appuntamento con la rassegna Amateatro che quest’anno si svolge al teatro Nieri di Ponte a Moriano. Le compagnie che partecipano sono state selezionate dall’associazione teatrale Nando Guarnieri.

Domani (12 gennaio) alle 17 l’ensemble laboratorio Brunier presenta Cavalleria rusticana, opera lirica di Pietro Mascagni, regia di Loredana Bruno, dirige Massimiliano Piccoli. L’evento è inserito nella seconda edizione della rassegna Natale a Lucca e dintorni.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto (under 18 anni over 70 anni) 5 euro. Per informazioni: 388.8338259.